المطران عودة: مدعوون إلى محبة بلدنا والثقة به والوفاء له وخدمته بتواضع ودون عنجهية

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران ​الياس عودة​، إلى "أنّنا مدعوّون إلى محبّة بلدنا والثّقة به والوفاء له رغم قتامة الوضع، وخدمته بتواضع ودون عنجهيّة، وإعلان حسناته بشجاعة مبشرّين بالأخبار السّارّة لا بالحرب والقتل واليأس، ومعلنين إصرارنا الدّائم على التّقدّم به نحو الأفضل".

ولفت، خلال ترؤّسه خدمة القدّاس في كاتدرائيّة القديس جاورجيوس في وسط بيروت، إلى أنّ "حاملات الطّيب تُعلّمن أهميّة المحبّة الثّابتة والثّقة والولاء في علاقتنا مع المسيح، وتجسّدن أهميّة الشّهادة لحقيقة الإنجيل من خلال القول والفعل"، مركّزًا على أنّهم "تُعلّمن أيضًا أهميّة التّواضع والخدمة في نهجنا التّبشيري. رغم دورهن الحاسم في إعلان القيامة، لم تطلب تلك النّسوة الاعتراف بما قمن به أو الثّناء على أفعالهن، بل خدمن الرب وتلاميذه بكل تواضع، وأتممن مهمتهن بأمانة ونكران للذّات".

وشدّد المطران عودة على أنّ "في ذكرى حاملات الطّيب، نعيّد للأمانة للرّبّ وللمحبّة الّتي لا تخشى المخاطر ولا تخاف، ونتعلّم ألّا نيأس في هذا العالم الّذي يحكمه الشّرّ، لأنّنا إن بقينا على إيماننا بالرّبّ وعلى الحياة بحسب وصاياه لا بدّ أن نعاين وجه الرّبّ في اليوم الأخير، ونسمع صوته الحسن قائلًا لنا "نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح ربك" (متى 25: 21)".