أعلنت وزارة الخارجيّة اليابانيّة، أنّ نائب وزير الخارجيّة قدّم للسّفير الصّيني "احتجاجًا شديد اللّهجة"، بشأن "اقتحام أربع سفن تابعة لخفر السّواحل الصّيني المياه الإقليميّة اليابانيّة حول جزر سينكاكو" المتنازع عليها بين البلدين، في اليوم نفسه.
وأشارت في بيان، إلى أنّه احتجّ أيضًا على "انتهاك المجال الجوّي الإقليمي لليابان، من قبل مروحيّة انطلقت من إحدى سفن خفر السّواحل الصّيني"، وحضّ الصين على "ضمان عدم تكرار أعمال مماثلة".
وكانت قد ذكرت وزارة الدّفاع اليابانيّة، أنّ المروحيّة حلّقت في المجال الجوّي الياباني لمدّة 15 دقيقة تقريبًا أمس السّبت، بالقرب من جزر سينكاكو، لافتةً إلى أنّها ردّت بوضع "طائرات مقاتلة في حالة تأهّب".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية اليابان احتجت على "انتهاك" الصين مجالها الجوي و"اقتحام" 4 سفن صينية المياه اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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