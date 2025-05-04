أبو عبيدة: المجد لليمن الذي يصعّد هجماته على قلب الكيان متجاوزًا المنظومات الأكثر تطورًا

أشار النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، إلى أنّ "المجد لليمن صنو فلسطين، وهي تواصل تحدّيها لأعتى قوى الظّلم، وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوانٍ، وتصعّد من هجماتها على قلب الكيان الصّهيوني المسخ، متجاوزةً المنظومات الأكثر تطوّرًا في العالم، لتصيب أهدافها بدقّة".
وكانت قد أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، في وقت سابق اليوم، أنّ "القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة نفّذت عمليّةً عسكريّةً استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".
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