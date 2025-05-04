أفاد مراسل "النشرة" بأن "نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت حتى اللحظة 24.41 بالمئة، حيث بلغ عدد المقترعين 203633". واشار الى ان "وصلت في كسروان إلى 34.08، جبيل 32.26، الشوف 24.11، عاليه 23.64، المتن الشمالي 20.80، بعبدا 20.60.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت حتى اللحظة 24.41 بالمئة وعدد المقترعين 203633 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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