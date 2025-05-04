"النشرة: نسب الاقتراع في سوق الغرب 12% الكحالة 45% وعين داره 57%

علمت "النشرة" أن نسبة الاقتراع في بلدة سوق الغرب في قضاء عاليه بلغت 12%، حيث اقترع 218 شخصًا من أصل 1818 ناخبًا مسجّلًا.

أما في بلدة الكحالة، فقد بلغت نسبة الاقتراع 45%.

وفي بلدة عين داره، وصلت نسبة الاقتراع إلى 57%، مع تسجيل 1146 مقترعًا حتى الساعة.

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