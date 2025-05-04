ارتفاع نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان الى 20.22%

ارتفعت نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان الى 20.22% وتوزّعت النسب على الأقضية على الشكل الآتي: كسروان: 28.98% عاليه: 19.35% جبيل: 27.11% بعبدا: 16.60% المتن الشمالي: 17.27% الشوف: 20.01%.

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