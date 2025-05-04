النشرة: 238 شكوى من أصل 272 سُجلت في جبل لبنان ومعظمها ذات طابع إداري

افاد مراسل "النشرة" أن لوحة المتابعة العامة لشكاوى الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025 أظهرت أن عدد الشكاوى الواردة بلغ 272 شكوى، توزعت على مختلف الأقضية والمحافظات، وجاءت محافظة جبل لبنان في الصدارة بـ238 شكوى، تلتها بيروت بـ28 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على كل من الشمال، الجنوب، عكار، زحلة، بعلبك، النبطية، راشيا، وبنت جبيل.

وبيّنت البيانات أن معظم الشكاوى الواردة كانت ذات طابع إداري، إذ بلغت 263 شكوى، مقابل 9 شكاوى ذات طابع أمني. أما من حيث الأهمية، فقد صُنفت الغالبية الساحقة من الشكاوى (97.06%) على أنها "عادية"، بينما اعتُبرت 7 شكاوى فقط ذات أهمية "مرتفعة" أو "منخفضة".

وفي ما يتعلق بحالة المعالجة، تمّت معالجة 233 شكوى، أي ما نسبته 85.66%، فيما بقيت 39 شكوى قيد المتابعة. وتوزعت الشكاوى بحسب الفئات المستهدفة، فجاءت فئة "أشخاص غير مرشحين" في المقدمة بـ145 شكوى، تلتها فئة "اللوائح" بـ62 شكوى، ثم "موظفو أقلام الاقتراع" بـ49 شكوى، في حين توزعت باقي الشكاوى بين عناصر أمنية ومندوبين وهيئات أخرى.

وتشير المعطيات إلى أن قضاء المتن سجل العدد الأكبر من الشكاوى بـ52 شكوى، تلاه بعبدا بـ48، ثم الشوف بـ42، وكسروان بـ35. كما أظهرت البيانات أن الشكاوى تركزت في ساعات ما قبل الظهر، وبلغت ذروتها بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا.