افادت مراسلة "النشرة"، بأن "نسب الاقتراع بلغت في بيت مري 13% ومزرعة يشوع25%، والزلقا 26% ، وانطلياس النقاش 22% وبرمانا 23% والمنصورية 18% وجل الديب 14%".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسب الاقتراع بلغت حتى الساعة ببيت مري 13% ومزرعة يشوع 25% والزلقا 26% وانطلياس النقاش 22% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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