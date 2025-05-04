أفاد مراسل "النشرة" بأن "نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت حتى اللحظة 19.71 بالمئة".
وقد وصلت النسبة الأعلى في كسروان 27.97، يليها جبيل 26.53، ثم الشوف 19.38، ثم عاليه 18.89، ثم المتن الشمالي 16.66، ثم بعبدا 16.58.
واشار الى ان "عدد المقترعين في كل المحافظة حتى الساعة بلغ 164312 وعدد الناخبين 833715".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت حتى اللحظة 19.71 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.