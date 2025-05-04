"النشرة": نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت حتى اللحظة 19.71 بالمئة

أفاد مراسل "النشرة" بأن "نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت حتى اللحظة 19.71 بالمئة".

وقد وصلت النسبة الأعلى في كسروان 27.97، يليها جبيل 26.53، ثم الشوف 19.38، ثم عاليه 18.89، ثم المتن الشمالي 16.66، ثم بعبدا 16.58.

واشار الى ان "عدد المقترعين في كل المحافظة حتى الساعة بلغ 164312 وعدد الناخبين 833715".