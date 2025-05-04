افادت قناة الـMTV، بأن "القوى الأمنية اوقفت إ. م بالجرم المشهود أمام منزله في السبتية لشرائه الأصوات لصالح لائحة "الشفافية" برئاسة جان أبي جودة في جديدة المتن".

كانت هذه تفاصيل خبر MTV: القوى الأمنية اوقفت شخصا بالجرم المشهود أمام منزله بالسبتية لشرائه الأصوات لصالح احدى اللوائح بجديدة المتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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