أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مقاتلات تركية نفّذت طلعات جوية في منطقة كانت تشهد غارة نفذتها طائرات إسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات التركية وجّهت إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية، ما سمح للجانبين بتجنّب مواجهة مباشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست: مقاتلات تركية نفذت طلعات في منطقة عمل طائرات إسرائيلية أثناء الغارة قرب القصر الرئاسي بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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