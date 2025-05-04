"النشرة": معركة انتخابية في فرن الشباك والتحويطة وعين الرمانة بين لائحتَي "الإرادة الشعبية" و"التجديد للكل"

أفاد مراسل "النشرة" بأن المعركة الإنتخابية في فرن الشباك- عين الرمانة- تحويطة فرن الشباك، تدور بين لائحتين: الأولى مكتملة من 18 عضواً برئاسة رزق ريمون سمعان، نجل رئيس البلدية الحالي، تحت اسم لائحة "الإرادة الشعبية"، بينما الثانية غير مكتملة برئاسة جهاد أسعد شدياق وتحمل إسم "التجديد للكل".

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