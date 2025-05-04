شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستراتيجية للتصدى للهجمات السيبرانية وتعزيز الوعى وتدريس علم نفس الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني ونشر الثقافة السيبرانية لتعزيز الوعي لدى المواطنين وحماية بياناتهم وكيفية حماية أنفسهم من جرائم الهجمات السيبرانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأكدت النائبة هبة شاروبيم، أهمية نشر الوعي بالأمن السيبراني، في ظل التطور التكنولوجي الكبير، خاصة أن كل شخص كبير وصغير حاليا يحمل تليفون ولديه جهاز من الأجهزة الإلكترونية.

وأشارت إلى أهمية حماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية، والتي أصبحت ضمن حروب الجيل الخامس، محذرة من خطورة قلة الثقافة التكنولوجية، في ظل انتشار جرائم الهدمات السيبرانية واختراق البيانات، ومنها انتهاك الخصوصية والإضرار بالسمعة، والتصيد الاحتيالي، وسرقة الهوية، وجرائم عديدة تتسبب في انتحار أشخاص، داعية إلى ضرورة نشر الثقافة السيبرانية، وطالبت بتدريس علم النفس الرقمي.

وقالت النائبة إيناس عصمت: إن البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات قامت بجهد كبير في هذا الصدد، وهناك مقترح للحوكمة قام به البنك المركزي وهو أمر بالغ الأهمية، مطالبة بأن يكون هناك مرصد للأمن السيبراني، يقوم برصد التشريعات العالمية والأطر وأنواع الهجمات السيبرانية المختلفة، ويتم إعداد مسودات مشروعات قوانين تعرض على الجهات المختصة.

وأضافت أنه لابد من وجود استراتيجية على مستوى الدولة بشأن نظم إدارة المعرفة، داعية إلى ضرورة تنفيذ كل ما ورد في التقرير.

واتفق معها رئيس المجلس، مؤكد أهمية أن يتم التعامل مع كل ما ورد في التقرير من توصيات بجدية واهتمام وأن تؤخذ بعين الاعتبار.

بدورها، قالت النائبة كاميليا صبحي: يجب أن يكون هناك تشريعات تخص الأمن السيبراني، ففي العالم حاليا يتم في كل مادة علمية جزء يخص الأمن السيبراني حسب كل مجال، مؤكدة على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأمن السيبراني الخاص به، وأهمية التدريب ولكن أيضا لابد من المحاكاة.

ودعت إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، ومواكبة التطور التكنولوجي وآليات حماية البيانات الشخصية وغيرها، وقالت: "ياريت نعمل دقيقة سيبرانية في الإعلام ويتم بثها في كل الأماكن ووسائل المواصلات لتوعية المواطنين".