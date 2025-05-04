شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل ينضم للاتحاد الدولى للشباب الليبرالى كأول حزب مصرى بعد سنوات من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب العدل المصري انضمامه رسميًا إلى عضوية الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي (IFLRY)، ليصبح بذلك أول حزب ليبرالي مصري ينضم إلى هذا الكيان الدولي منذ سنوات.

ويأتي هذا الانضمام كحلقة جديدة في سلسلة تحركات الحزب لتعزيز حضوره على الخريطة الليبرالية الدولية، بعد أن كان قد انضم في وقت سابق إلى منظمة الليبرالية الدولية (Liberal International)، تأكيدًا على التزامه بدعم قيم الحرية والديمقراطية وتمكين الشباب.

ويعد الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي أحد أبرز المنظمات العالمية المهتمة بالشباب ذوي التوجه الليبرالي، حيث يضم أكثر من 100 منظمة شبابية من نحو 90 دولة، ويعمل على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعزيز حقوق الإنسان والتبادل الثقافي والسياسي بين الشعوب. وقد تأسس الاتحاد عام 1947 تحت اسم "الاتحاد العالمي للشباب الليبرالي والراديكالي"، قبل أن يتخذ شكله الحالي في 1979.

وأكد أحمد السيد، مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، أن انضمام الحزب للاتحاد الدولي يمثل تتويجًا لجهود طويلة بُذلت لتعزيز حضور الشباب المصري في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن توسّع من فرص التعاون والتفاعل مع منظمات شبابية عالمية، وتفتح المجال أمام تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة تخدم قضايا الشباب المصري.

وقال السيد في تصريح رسمي: "نحن فخورون بأن نكون أول حزب ليبرالي مصري يعود إلى هذا الاتحاد بعد سنوات من الغياب، وهو ما يعكس إيماننا العميق بأهمية الانفتاح والتعاون مع التيارات الليبرالية في العالم. نهدف إلى تمكين شبابنا وتوفير منصة دولية لهم لتبادل الرؤى والخبرات."

وقد تم إقرار عضوية حزب العدل رسميًا خلال الاجتماع الأخير للاتحاد الذي انعقد في مدينة ساراييفو بالبوسنة والهرسك في الفترة من 1 إلى 4 مايو الجاري، حيث مثّل الحزب في الاجتماع المهندس يحيى سليمان، عضو مكتب العلاقات الخارجية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها دعمًا لمكانة الحزب على المستوى الدولي، وتعزيزًا لرسالة مصر الديمقراطية وحضورها في المنصات السياسية الشبابية العالمية.

حزب العدل ينضم للاتحاد الدولى للشباب الليبرالى