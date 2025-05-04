شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية × أسبوع.. النواب يوافق على مشروع نائب التنسيقية محمد إسماعيل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت ورشة عمل بعنوان «مسكن الحضانة بين الأحكام القضائية والواقع الاجتماعي»، وناقشت الورشة تداعيات الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وتأثيره والأبعاد الاجتماعية الحالية.

وأشار المشاركون إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مصر واعتماد أغلب السيدات على منزل الحضانة كمسكن دائم.. وخلصت الورشة إلى ضرورة الإسراع بصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، ونتج عن الورشة العديد من التوصيات القانونية والاجتماعية.

وخلال الأسبوع الماضي ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ووافق المجلس على القانون، و تتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرُخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.لذا تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إشادة كبيرة من النواب بمشروع القانون وتوجيه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، على الجهد المبذول في مشروع القانون، مؤكدين على أهمية تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

وفي سياق آخر، شاركت التنسيقية في حفل المسابقة النهائية للدفعة الرابعة من برنامج "هي تقود - She Leads"، التابع لمؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي إطار استكمال برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلق مركز بناء الكوادر بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، سادس البرامج التدريبية المتكاملة لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، بتدريب أعضاء حزب "مصر أكتوبر".

وخلال الأسبوع، استضافت مدرسة «ليسيه الحرية» بالهرم، فعاليات مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتوعية النشء بالحقوق القانونية تحت شعار «التوعية المستدامة»، بحضور الدكتور حاتم عبد الفتاح، مدير عام مدارس ليسيه الهرم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وأكثر من 100 طالب من المرحلة الثانوية.

وفي سياق متصل، نظّمت التنسيقية زيارة ميدانية موسّعة إلى منطقة الأهرامات السياحية، بهدف تعزيز الوعي بالهوية الوطنية، ومتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير المنطقة، باعتبارها أحد أبرز رموز التراث والحضارة المصرية، شملت الزيارة جولات تفصيلية داخل المنطقة، منها: مركز الزائرين، منطقة البانوراما، جولة الملك منكاورع، جولة الملك خفرع، تمثال أبو الهول، المنطقة المحيطة بهرم الملك خوفو، ومنطقة التريض الجديدة.