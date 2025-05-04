شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يٌعلن خلو مقعد النائب الراحل ثروت أبو الفتوح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، خلو مقعد النائب الراجل ثروت فتحي أبو الفتوح، عن دائرة الدقهلية محافظة الدقهلية.

وكانت الجلسة قد شهدت الوقوف دقيقة حداداً علي روح البرلماني، الذي وافته المنية وقام أعضاء المجلس بقراءة فاتحة الكتاب ترحمًا عليه.

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب ثروت فتحي أبو الفتوح، قائلًا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعي الزميل العزيز ثروت أبو الفتوح عضو المجلس عن محافظة الدقهلية ؛ الذي انتقل إلى جوار ربه.

وشهدت الجلسة العامة، نعي أعضاء المجلس والحكومة، الفقيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وقال النائب حسام الخولي، إنه كان نموذجا للإنسان المتميز، فضلا عن تاريخه الطويل المشرف في عمله، الأمر الذي ظهر جليا في جنازته التي شهدت حضور الحشود ترحما عليه.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، ومنها ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني.