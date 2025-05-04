حزب العمال الحاكم يفوز بالانتخابات العامة في أستراليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فاز حزب العمال الأسترالي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي, في الانتخابات العامة التي جرت أمس السبت، بحصوله على 86 مقعدًا من أصل 150 في مجلس النواب، مما يعزز أغلبيته البرلمانية ويمنحه تفويضًا أقوى لتشكيل الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء ألبانيزي فوزه الذي منح حزب العمال ولاية ثانية متتالية في الحكم بأغلبية مريحة، فيما أقر زعيم المعارضة اليميني بيتر داتون بالهزيمة في الاستحقاق.

وأوضح ألبانيزي في خطاب ألقاه أمام مناصريه, أن الشعب الأسترالي صوّت لصالح القيم الوطنية والطموح والفرص المتاحة للجميع، مؤكدًا التزامه بخدمة جميع الأستراليين.

وطرح حزب العمال برنامجًا شمل دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وتخفيضات ضريبية محددة، إلى جانب التزام واضح بتحسين خدمات التأمين الصحي.

يذكر أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 18.1 مليون ناخب، وأفادت الهيئة الانتخابية بأن نصفهم تقريبًا أدلوا بأصواتهم مبكرًا.

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