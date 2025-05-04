الجيش الأميركي: سلوك الصين عدواني بالمحيطين الهادئ والهندي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

مع التوتر التجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن، حذر قائد الجيش الأميركي بالمحيط الهادئ، رونالد كلارك، من سلوك الصين اللذي وصفه بالعدواني في المحيطين الهندي والهادئ

وقال القائد العسكري الذي أمضى 37 عامًا في الجيش ويشرف على 106,000 عنصر ضمن مهمته الحالية إن فرض الصين لحصار على تايوان أصبح محتملاً، لاسيما مع “البروفات التي نفذتها القوات الصينية خلال الفترة الماضية”

نظمة صاروخية جديدة

كما أوضح أنه قبل خمس سنوات، لم يكن ليخطر على باله أن تفكر بكين في مثل هذه المناورات، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”

إلى ذلك، أعلن كلارك الذي عين في منصبه بنوفمبر الماضي، أن الجيش الأميركي نشر أنظمة صاروخية جديدة لردع العدوان الصيني

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