فشل منظومتي "ثاد" و"حيتس" في اعتراض صاروخ يمني وسقوطه وسط إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال جيش الاحتلال: منظومتا ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية فشلتا في اعتراض الصاروخ اليمني، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وبثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: تأجيل زيارة الرئيس القبرصي إلى إسرائيل بعد سقوط صاروخ في مطار بن جوريون.

وأفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بإغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام الإقلاع والهبوط، اليوم الأحد، بعد إطلاق صاروخ من اليمن على وسط إسرائيل، وتسجيل عدد من المصابين.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إنه تلقى تقارير عن سقوط مقذوف في وسط إسرائيل، بعد أن ذكر قبل قليل أنه رصد صاروخًا أُطلق من اليمن ويعمل على اعتراضه.