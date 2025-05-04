"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا مطار بن غوريون ونحذر شركات الطيران من مواصلة رحلاتها إليه

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة نفّذت عمليّةً عسكريّةً استهدفت ​مطار بن غوريون​ في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".

وأوضحت في بيان، أنّ "من نتائج العمليّة، ما يلي:

- فشل المنظومات الاعتراضيّة الأميركيّة والإسرائيليّة في اعتراضه.

- هروب أكثر من ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ.

- توقّف حركة المطار بشكل كامل ولأكثر من ساعة".

وجدّدت القوّات، تحذيرها لشركات الطّيران العالميّة كافّة من "مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة"، مشيرةً إلى أنّ "في وقت سابق مساء أمس، نفّذ سلاح الجو المسيّر عمليّةً عسكريّةً استهدفت هدفًا حيويًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلّة، وذلك بطائرة مسيّرة نوع يافا".

وأكّد أنّ "اليمن شعبًا وقيادةً وجيشًا سيواصل الثّبات والصّمود في مواجهة العدوان الأميركي، وعدم التّخلّي عن أداء الواجب الدّيني والأخلاقي والإنساني تجاه الشّعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التّداعيات، حتّى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".