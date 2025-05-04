القناة 12: شركتا الطيران الأوروبية ولوفتهانزا الألمانية وسلطات سويسرا والنمسا علقوا رحلاتهم لاسرائيل اليوم

افادت "القناة 12 الإسرائيلية"، بأن "شركة الطيران الأوروبية علقت رحلاتها إلى تل أبيب"، مشيرة الى ان "سويسرا والنمسا تلغيان رحلاتهما إلى إسرائيل في الساعات المقبلة".

واشارت الى ان "شركة لوفتهانزا الألمانية علقت رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية "سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية" بعد رصد عملية إطلاق من اليمن قال الجيش إنه حاول اعتراضها عدة مرات.

وقال قائد لواء المركز يائير حتسروني من موقع سقوط الصاروخ، إن الصاروخ أحدث حفرة "بعرض وعمق عشرات الأمتار".

وكان قد افاد الإسعاف الإسرائيلي عن اننا "قدمنا العلاج لثمانية مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون جروح أحدهم متوسطة".