الإسعاف الإسرائيلي: قدمنا العلاج لثمانية مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون

افاد الإسعاف الإسرائيلي عن اننا "قدمنا العلاج لثمانية مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون جروح أحدهم متوسطة".

وكانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية، "سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية" بعد رصد عملية إطلاق من اليمن قال الجيش إنه حاول اعتراضها عدة مرات.

وقال قائد لواء المركز يائير حتسروني من موقع سقوط الصاروخ، إن الصاروخ أحدث حفرة "بعرض وعمق عشرات الأمتار". وأكد عدم تسجيل إصابات باستثناء "أربعة أشخاص عولجوا من القلق"، مشيرا الى ان "الحدث تحت السيطرة".