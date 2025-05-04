نقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن "إسرائيل سترد بقوة على استهداف مطار بن غوريون". كما نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله :"بعد الاستهداف الذي طال مطار بن غوريون لا نعتبر أنفسنا مقيدين بأي قيد".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: بعد الاستهداف الذي طال مطار بن غوريون لا نعتبر أنفسنا مقيدين بأي قيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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