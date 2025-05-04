أشار النّائب ابراهيم كنعان، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في الجديدة- البوشرية- السد، إلى أنّ "الاستحقاق الانتخابي فرصة لتغيير فعلي وحقيقي. فهذه المنطقة عانت كثيرًا، وأهلها يعرفون جيّدًا ضرورة استرداد قرارهم، وقد عانت من نقل النّفوس والاستباحة البيئيّة والاجتماعيّة"، مشدّدًا على "أنّنا نريد أن تعود المنطقة لأهلها، وأن نعطي فرصةً للشّباب أي للدّم الجديد".
واعتبر أنّ "هذا النّهار تاريخي لأنّنا نستطيع أن نتّخذ القرار بحرّيّة، بعيدًا من صراع الأحزاب والعائلات، للحفاظ على الأرض وهويّة المنطقة، ولا أحد يختزل قرار المنطقة لا الأحزاب ولا العائلات"، متوجّهًا بالشّكر إلى العهد الجديد "الّذي أوصلنا إلى إجراء الاستحقاقات المؤجّلة في موعدها، ومنح الفرصة للسّياسي والمواطن أن يقوم بواجبه. ونحن نريد ممارسة الدّيمقراطيّة بمسؤوليّة ووعي وجرأة في معركة الهويّة والإنماء والشّباب".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان أدلى بصوته في الجديدة: نريد أن تعود المنطقة لأهلها وأن نعطي فرصة للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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