نفى مراسل "النشرة" في الجنوب ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تلقي تهديد بقصف غرفة جاهزة قرب بركة مدينة ميس الجبل.

وأوضح أن ما جرى هو تواصل بين اللجنة الخماسية والجيش اللبناني، حيث طلبت اللجنة توضيحات بشأن محتويات الغرفة وسبب وجودها وبعض التفاصيل المتعلقة بها.

وعلى سبيل الاحتراز، تم إخلاء الموقع وتنبيه الأهالي في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اللجنة الخماسية طلبت توضيحات بشأن متحويات غرفة قرب بركة ميس الجبل ولا صحة لتهديدات بالقصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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