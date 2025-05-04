سجّلت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات- LADE"، خلال مراقبتها للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، "خرقًا فاضحًا لسريّة الاقتراع، عبر تصويت مندوبة بالنّيابة عن ناخبة في القلم رقم 1 في مدرسة برجا التّكميليّة الرّسميّة للبنات".

كانت هذه تفاصيل خبر "LADE" سجلت خرقًا جديدًا: مندوبة صوتت بالنيابة عن ناخبة في القلم رقم 1 في مدرسة برجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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