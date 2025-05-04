علمت "النشرة" ان "نسبة الاقتراع في الجديدة البوشرية السد التي تتنافس فيها لائحتان الأولى برئاسة جان ابو جودة ومدعومة من التيار الوطني الحر والثانية برئاسة اوغست باخوس مدعومة من القوات والكتائب بلغت حتى الساعة 20%".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسبة الاقتراع بالجديدة البوشرية السد بلغت حتى الساعة 20% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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