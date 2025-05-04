ارتفاع نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان إلى 11,05 بالمئة

ارتفعت نسبة الاقتراع الإجماليّة في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظة جبل لبنان، لتصل إلى 11,05 بالمئة، وتوزّعت على الشّكل الآتي: - 16,73 بالمئة في كسروان - 9,92 بالمئة في عاليه - 15,98 بالمئة في جبيل - 9,06 بالمئة في بعبدا - 9,24 بالمئة في المتن الشمالي - 10,68 بالمئة في الشوف. مع الإشارة إلى أنّ عدد النّاخبين هو 833715، وبلغ عدد المقترعين 92132.

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