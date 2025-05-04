أدلى وزير الداخلية أحمد الحجار بصوته في الانتخابات البلدية في بلدته شحيم. وأكد الحجار ان "الإنتخابات البلدية جاءت بعد 9 سنوات وأكدت إصرار العهد الجديد على إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها"، مشيرا الى ان "هذه هي المرة الأولى التي انتخب بها في حياتي والمدرسة التي اقترعت بها كنت أتلقى علومي الثانوية فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية أحمد الحجار أدلى بصوته في بلدته شحيم: الانتخابات أكدت إصرار العهد الجديد على إجراء الاستحقاقات في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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