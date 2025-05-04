اعتبر وزير الإعلام ​بول مرقص​، في تصريح، أنّ "زيارة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون التّاريخيّة إلى "تلفزيون لبنان" اليوم، وهي الأولى من نوعها، وموقفه الدّاعم، رسالة واضحة بأنّ التّلفزيون الّذي بدأ بالنهوض شأنه شأن لبنان، سيبقى ويستمر ويزدهر".

كانت هذه تفاصيل خبر مرقص: زيارة الرئيس عون التاريخية لـ"تلفزيون لبنان" رسالة واضحة بأن التلفزيون سيبقى ويزدهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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