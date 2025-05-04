أفادت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن إشكالًا وقع داخل ثانوية حمانا الرسمية بين مناصرين من لائحة "سوا حمانا"، التي يرأسها الدكتور أمين لبّس، وبين مناصرين من لائحة "معًا لإنقاذ حمانا"، التي يرأسها حبيب رزق وفادي صليبي.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إشكال داخل ثانوية حمانا بين مناصري لائحتين متنافستين في الانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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