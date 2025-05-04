نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت حتى الساعة 14.30 بالمئة

ارتفعت نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، وبلغت حتّى السّاعة بحسب آخر تحديث لوزارة الدّاخليّة والبلديّات نحو 14.3 بالمئة، موزّعة على الشّكل الآتي: 20.83 بالمئة في كسروان 14.09 بالمئة في عاليه 19.81 بالمئة في جبيل 11.13 بالمئة في بعبدا 11.93 بالمئة في المتن الشمالي 14.29 بالمئة في الشوف.

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