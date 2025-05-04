الحواط: جبيل تعرضت لحصار سياسي نتيجة تدخل سياسة العهد السابق في العمل الإنمائي

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​زياد الحواط​، إلى أنّ "​جبيل​ ماضية في مسيرة التّطوير والإبداع بفريق عمل متكامل، وأردناها معركةً بفريق متكامل لمصلحة البلدة"، موضحًا أنّ "هناك حيّزًا كبيرًا للشّق الإنمائي، ونحن حريصون على الحفاظ على جبيل والمجلس البلدي يجب أن يكون متجانسًا".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "كل المكوّنات ستكون ممثّلةً في جبيل، وأنا حزب "القوّات اللّبنانيّة" فريق متجانس ومتكامل"، مركّزًا على أنّ "جبيل تعرّضت لحصار سياسي نتيجة تدخّل ​سياسة​ العهد السّابق في العمل الإنمائي".