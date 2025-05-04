بلغت نسب الاقتراع في محافظة جبل لبنان حتى الساعة بحسب آخر تحديث لوزارة الداخلية على الشكل التالي، في كسروان 15.2% وفي جبيل 13.1% وفي عاليه 9.3% وفي بعبدا 8.1% وفي الشوف 9.2% والمتن 7.4%.

كانت هذه تفاصيل خبر نسبة الإقتراع في كسروان بلغت 15.2% -جبيل 13.1% - عاليه 9.3% - بعبدا 8.1%- الشوف 9.2% -المتن 7.4% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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