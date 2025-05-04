وزير العدل: لعدم عرقلة إقرار قانون اللامركزية الموسعة لأنه يمثل انطلاقة جديدة للإنماء

أكّد وزير العدل ​عادل نصار​، أنّ الاستحقاقات الانتخابيّة هي استمراريّة وترسيخ للدّيمقراطيّة، وبالتّالي للجمهوريّة اللّبنانيّة، مشيرًا الى أنّ النّيابات العامّة جاهزة للقيام بدورها اللّازم.

ووجّه، في تصريح عبر "تلفزيون لبنان"، تحيّةً إلى وزارة الدّاخليّة والبلديّات على "جهودها الجبّارة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي"، لافتًا إلى أنّ "لا تأجيل للانتخابات البلديّة في بيروت".

وعن قانون الانتخاب، شدّد نصّار على أنّه "يجب الانطلاق من اللّامركزيّة الموسّعة، وعدم عرقلة إقرار القانون لأنّه يمثّل انطلاقةً جديدةً للإنماء في لبنان".