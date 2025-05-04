شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على النائب الراحل ثروت أبو الفتوح والان مع تفاصيل الخبر

وقف مجلس الشيوخ، دقيقة حداداً علي روح النائب ثروت فتحي أبو الفتوح، عضو المجلس عن محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية، وقام أعضاء المجلس بقراءة فاتحة الكتاب ترحما عليه.

ونعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب ثورت فتحي أبو الفتوح، قائلا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعي الزميل العزيز ثروت أبو الفتوح عضو المجلس عن محافظة الدقهلية ؛ الذي انتقل إلى جوار ربه

وشهدت الجلسة العامة، نعي أعضاء المجلس والحكومة الفقيد البرلماني، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وقال النائب حسام الخولي، إنه كان نموذجا للإنسان المتميز، فضلا عن تاريخه الطويل المشرف في عمله، الأمر الذي ظهر جليا في جنازته التي شهدت حضور الحشود ترحما عليه.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، ومنها ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني.