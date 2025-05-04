شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس السيسي فى عيد العمال تعكس رؤية متكاملة للتنمية الصناعية وتمكين الطبقة العاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال بمدينة السويس، جاءت جامعة وشاملة، وحملت في طياتها العديد من الرسائل المهمة والدلالات العميقة التي تعكس توجه الدولة المصرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتمكين الطبقة العاملة، بوصفها ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار "الجندي"، إلى أن إصرار الرئيس على إقامة الاحتفال داخل أحد الصروح الصناعية الكبرى مثل شركة السويس للصلب، يترجم بوضوح فلسفة الدولة القائمة على ربط الأقوال بالأفعال، وتكريم العمل المنتج باعتباره القيمة العليا في معركة البناء والتنمية، مضيفا: "أراد الرئيس أن يبعث برسالة مباشرة لكل العاملين في مصر، بأن جهدهم مقدر، ومساهماتهم في إقامة المصانع وتعزيز القاعدة الإنتاجية تحظى بالاحترام والتقدير الرسمي والشعبي."

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إشادة الرئيس بعمال مصر، وتذكيره بتاريخهم الطويل في بناء الحضارة، يعكس فهما عميقا لدور العمل في صياغة مستقبل الدول، مؤكدا أن حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وإنشاء جامعات ومراكز تدريب متخصصة، يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على التعامل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الحديث.

وثمن "الجندي"، تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد، معتبراً إياه نقلة نوعية في مسار حقوق العمال، من خلال ضمان الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة.

ودعا النائب حازم الجندي، إلى الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس، لا سيما ما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا العمالية، والاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من فرص العمل، قائلا: " دعم العامل المصري وتمكينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية."