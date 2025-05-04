شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى الزميل عادل درة مدير مكتب الخليج 365 بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم خالد البلشى، نقيب الصحفيين، بخالص التعازي في وفاة الزميل عادل درة، مدير مكتب الخليج 365 بالغربية، والذى وافته المنية أول أمس الجمعة .

وقال خالد البلشى: "البقاء لله.. خالص العزاء في وفاة الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ عادل درة، مدير مكتب الخليج 365 بالغربية، ووالد الزميل الصحفي مصطفى عادل، والزميلة الصحفية هند عادل، زوجة الزميل الصحفي محمود عبّد الراضي، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته وخالص التعازي لأسرته وتلامذته ومحبيه ،وإنا لله وإنا إليه راجعون".



تشييع-جنازة-الزميل-عادل-درة-بالغربية



المقابر

الجنازة



تشييع-الجثمان



تشييع-جنازة-الزميل-عادل-درة-بالغربية-(1)



تشييع-جنازة-الزميل-عادل-درة-بالغربية-(3)



تشييع-جنازة-الزميل-عادل-درة-بالغربية-(4)



جانب-من-تشييع-الجنازة



جانب-من-تشييع-جنازة-الزميل-عادل-درة



جنازة-الزميل-عادل-درة-بالغربية



جنازة-الزميل-عادل-درة-فى-محافظة-الغربية