زلزال جديد يضرب غرب تركيا.. بقوة 4 درجات ودون خسائر

زلزال تركيا وسوريا

تصاعد وتيرة الزلازل

أنواع الزلازل المختلفة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة "كوتاهيا" الواقعة غرب تركيا.وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، بأن مركز الزلزال كان بمنطقة سيماف، وعلى عمق 12.55 كيلومترًا. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وسادت حالة من الذعر عقب زلزال عنيف ضرب تركيا بقوة 6.2 درجة، 23 من مايو الماضي بالقرب من مدينة إسطنبول.وأعادت هذه الهزة الأرضية العنيفة التذكرة بـ "زلزال تركيا" المدمر الذي ضرب البلاد في عام 2023 م.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مركزه على بعد 37 كم (23 ميل) شمال غرب غازي عنتاب، في 6 فبراير 2023، الساعة 04:17 صباحًا، جنوب ووسط تركيا وشمال وغرب سوريا.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.

تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:

1. الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.

2. الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.

3. الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.

تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود. ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.

أما بالنسبة للزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.