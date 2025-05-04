شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع هزة أرضية في أمريكا.. زلزال يضرب جنوب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

زلزال أمريكا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 59 كيلومترًا من مدينة وايتس سيتي جنوب المكسيك، وعلى عمق 59 كيلومترًا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم, أن الزلزال وقع في الساعة 01:47 بالتوقيت العالمي وعلى مسافة 185 كيلومترًا غرب مدينة أوديسا، وعلى عمق 8 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.