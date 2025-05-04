افادت "هيئة البث الإسرائيلية"، عن "تعليق حركة القطارات موقتا في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس".
كما اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى "عودة طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها في مطار بن غوريون".
واوضحت القناة ان "الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة"، مضيفة ان "الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون".
وكشفت عن "مخاوف في إسرائيل بأن تقرر شركات طيران دولية تعليق رحلاتها بسبب استهدافات مطار بن غوريون"،
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: تعليق حركة القطارات موقتا في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.