هيئة البث الإسرائيلية: تعليق حركة القطارات موقتا في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس

افادت "هيئة البث الإسرائيلية"، عن "تعليق حركة القطارات موقتا في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس".

كما اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى "عودة طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها في مطار بن غوريون".

واوضحت القناة ان "الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة"، مضيفة ان "الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون".

وكشفت عن "مخاوف في إسرائيل بأن تقرر شركات طيران دولية تعليق رحلاتها بسبب استهدافات مطار بن غوريون"،