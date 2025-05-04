الإذاعة الإسرائيلية: القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ اليمني الذي استهدف مطار بن غوريون

اشارت الإذاعة الإسرائيلية، الى ان "القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ اليمني الذي استهدف مطار بن غوريون".

وكانت افادت "القناة 12 الإسرائيلية"، عن "وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن".