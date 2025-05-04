اتّهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الاسرائيلي بيني غانتس، إيران بالوقوف خلف إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأشار غانتس إلى أن هذا الهجوم على مطار بن غوريون "يجب أن يؤدي إلى رد قاسٍ في طهران"، على حد تعبيره.

كانت هذه تفاصيل خبر غانتس: إيران هي التي تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل وعليها أن تتحمل مسؤوليتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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