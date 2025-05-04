يديعوت أحرونوت عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني: مصاب جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني بأن أحد الموظفين أُصيب جراء سقوط صاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3 في مطار بن غوريون.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤول أمني، إلى أن منظومتي "ثاد" الأميركية و"آرو – حيتس" الإسرائيلية أخفقتا على ما يبدو في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.