يديعوت أحرونوت عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني: مصاب جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني بأن أحد الموظفين أُصيب جراء سقوط صاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3 في مطار بن غوريون.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤول أمني، إلى أن منظومتي "ثاد" الأميركية و"آرو – حيتس" الإسرائيلية أخفقتا على ما يبدو في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.
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