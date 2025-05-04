القناة 12 الإسرائيلية: وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون

افادت "القناة 12 الإسرائيلية"، عن "وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون". وكانت قد أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن".

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