أعلن الجيش الاسرائيلي، أنه "رصدنا اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز اسرائيل، وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد"، داعيا المستوطنين الى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: رصدنا اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.