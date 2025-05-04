أبو الحسن: الأمل بدأ يتحقق من خلال احترام الاستحقاقات الدستورية وليكن اليوم عرسًا ديمقراطيًا

لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن​، إلى أنّ "الأمل بدأ يتحقّق من خلال احترام الاستحقاقات الدّستوريّة، مع انطلاق ​الانتخابات البلدية والاختيارية​"، معتبرًا أنّها "انطلاقة موفّقة للعهد وللحكومة، والتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري".

ودعا في تصريح، إلى أن "يكون اليوم فرصةً للتّنافس الإيجابي وعرسًا ديمقراطيًّا، يُجسّد تطلّعات النّاس من أجل الإنماء ومن أجل غدٍ أفضل للبنان".