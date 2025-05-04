النشرة: معركة انتخابية حامية في جبيل وتنافس حاد في قرطبا والعاقورة

يشهد قضاء جبيل معركة انتخابية حامية. وعلمت "النشرة" أن "التيار الوطني الحر" يخوض معركة رئاسة اتحاد بلديات القضاء، ويسعى لإيصال مرشحه فادي مارتينوس إلى هذا المنصب.

وأفادت مصادر أن أبرز البلدات التي تشهد تنافسًا حادًا هي قرطبا والعاقورة. ففي قرطبا، تتواجه لائحتان:

لائحة "قرطبا بتستاهل" برئاسة فادي مارتينوس، وتحظى بدعم "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر"، وحزب "الكتائب".

لائحة "قرطبا 2040" المدعومة من النائب السابق فارس سعيد.

أما في العاقورة، فقد انطلق اليوم الانتخابي وسط منافسة بين لائحتين:

لائحة "القرار العاقورة" برئاسة جيلبير أنطوان مسعود، مدعومة من "التيار الوطني الحر"، وفارس سعيد، و"الكتائب".

لائحة "كلنا العاقورة" برئاسة بطرس سابا مهنا، ومدعومة من "القوات اللبنانية".

وعلمت "النشرة" أن نسبة الاقتراع في العاقورة بلغت حتى الساعة 10%، من أصل 4183 ناخبًا مسجّلين في البلدة.