النشرة: معركة انتخابية حامية في كفرشيما بين لائحتين

أفاد مراسل "النشرة" بأن بلدة كفرشيما تشهد معركة حامية بين لائحتين مكتملتين: الأولى برئاسة رئيس البلدية الحالي وسيم الرجي تحت اسم "مشروع كفرشيما"، بينما الثانية برئاسة بديع راضي تحت إسم "كفرشيما". وفي حين أوضحت مصادر "النشرة" أن اللائحة الأولى مدعومة من حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، بينما الثانية ذات طابع عائلي، رجحت أن تحصل عمليات "تشطيب" من قبل الناخبين.

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