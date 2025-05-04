"النشرة": رئيس اللائحة المدعومة من "التيار" بانتخابات الجديدة اعترض على وقوف مندوب للقوات على باب مركز الاقتراع

أفادت مراسلة "النشرة" بأنّ "رئيس اللّائحة المدعومة من "التيار الوطني الحر" للانتخابات البلدية في الجديدة- البوشرسة- السد جان أبو جودة، اعترض على وقوف مندوب لحزب "القوّات اللّبنانيّة" على باب مركز الاقتراع في الجديدة".

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